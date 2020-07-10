«Хирурги подарили шанс на жизнь»: омбудсмен о состоянии девочки, на голову которой упала бутылка

Четырехлетняя девочка из Красногорска, на которую упал сброшенный пакет с мусором, где была бутылка, после сложной операции выписана из больницы, рассказала «Звезде» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Маленькая девочка пострадала от шалости детей, которые выкинули с 23-го этажа пакет с мусором, в котором была бутылка, она попала прямо в голову. профессионализм наших подмосковных красногорских хирургов подарила малышке шанс на полноценную жизнь, потому что последствия могли быт самыми трагическими», - рассказала она.

Она уточнила, что восстановление и выздоровление ребенка шло немного «по другому сценарию», но врачи оптимистично смотрят на будущее Амины.

«Она уже выписана. Она очень бодрая, подвижная, гуляла с папой на улице. Любит играть в машинки», - сообщила Мишонова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.