Песков рассказал об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Он подчеркнул, что Путин всегда обращает внимание на национальные устои России, которые также нельзя обходить вниманием.

«Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах, и отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения», - сказал Песков.

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