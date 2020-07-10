Песков рассказал об отношении Путина к проявлениям гомофобии
Представитель Кремля заявил, что обвинения России в репрессивных настроениях в отдельных вопросах всегда отрицались.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к проявлениям гомофобии. По словам представителя Кремля, глава государства нетерпим к любым перегибам в любых вопросах.
«Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах, и отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения», - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Путин всегда обращает внимание на национальные устои России, которые также нельзя обходить вниманием.