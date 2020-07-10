Фургала увезли из суда в СИЗО: видео
Фургала обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала увезли из здания Басманного суда в Москве. Кадры с места публикует «Звезда».
Полицейские провели губернатора в служебную машину с заднего входа.
Окружающие здание суда люди выкрикивали чиновнику слова поддержки.
«Спасибо», - обратился он к ним, садясь в служебную машину.
Суд отправил под стражу до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Защита арестованного предполагает, что его отвезут в СИЗО «Лефортово».
Чиновника задержали 9 июля. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки.