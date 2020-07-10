Лавров заявил о готовности РФ к многосторонним переговорам по вооружению

Россия готова принять участие в многосторонних переговорах по контролю над вооружениями, но их состав должен быть сбалансирован, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы будем оставлять дверь открытой и к многосторонним переговорам, которые должны, конечно, опираться на общее понимание, на добровольность участия и на то, чтобы их состав был сбалансирован», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на сессии «Примаковских чтений».

Министр также отметил, что Россия на предстоящем саммите «ядерной пятерки» (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны. Инициатива организовать такую встречу принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Все страны согласились принять участие в саммите, но дата его проведения пока не известна.