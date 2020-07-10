В Мосгордуме разъяснили правила посещения кинотеатров семьями

В кинотеатрах Москвы после открытия семьи смогут бронировать места рядом, а соседние места будут блокироваться, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, для удобства данной системы будет действовать «умное блокирование».

«Семья заказывает билет - два, три, четыре или пять человек рядом, а блокироваться уже будут соседние места, чтобы рядом с ними вплотную не сидели другие», - пояснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В связи со стабилизацией ситуации по распространению коронавируса в столице с 13 июля отменяется масочный режим и постепенно возобновляют работу досуговые организации, но с ограничениями по вместимости залов.