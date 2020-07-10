Названы лучшие места Москвы для получения курортного загара

Из-за пандемии коронавируса не все, кто планировал отправиться этим летом на море смогут насладиться пляжной атмосферой. Но и в Москве можно получить курортный загар. Например, можно отдохнуть на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow, с которого открывается вид на Красную площадь и Кремль.

Для любителей более активного отдыха подойдет Wave Hunters Club. Его посетители имеют возможность заняться вейксерфингом и вейкбордингом.

Насладиться солнечными лучами и вдоволь накупаться можно в The Баssейн, который находится под открытым небом в парке «Сокольники».

Для любителей природы предлагается отправиться в Парк Горького. Здесь, правда, нельзя купаться, но можно поесть в кафе и ресторане, пройтись по парку, набережной или устроить пикник. Для ровного московского загара горожанам следует отправиться на песчаный пляж на Мещерском пруду, «Серебряный Бор», Борисовские пруды или в Зеленоград на Черное озеро. Вход будет бесплатным, за отдельную стоимость можно арендовать шезлонг или зонтик для комфортного отдыха, передает Forbes.

В Крыму туристический сезон официально стартовал с 15 июня для гостей с местной пропиской. Прием туристов из других регионов страны был начат с 1 июля.