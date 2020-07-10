Аналитики предрекли подорожание нефти до $150 за баррель

Снижение объемов инвестирования в нефтедобычу может сильно повлиять на рынок нефтепродуктов. Согласно прогнозу инвестиционного директора компании Northern Trace Capital Тревора Вудса, который он сделал в интервью The Wall Street Journal, из-за такого финансового давления цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель к 2025 году.

Другой эксперт, аналитик JPMorgan Кристиан Малек, пояснил, что после снижения инвестирования может последовать сокращение объемов добычи топлива. А это приведет к дисбалансу спроса и предложения на рынке, что потребует больших финансовых вложений.

Однако есть и другие аналитики, которые по-прежнему уверены, что спрос на нефть в ближайшем будущем так и останется на низком уровне, и цены на нефть не поднимутся.