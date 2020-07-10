Герасимов провел телефонные переговоры с французским коллегой
В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Были затронуты актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие», - сообщили в военном ведомстве.
Восьмого июля состоялся телефонный разговор Герасимова и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Яшара Гюлерома.