Адвокат рассказал, на какие условия согласен Сергей Фургал

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал согласен на любое наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом рассказал «Звезде» его адвокат Борис Кожемякин.

«Сам Сергей Иванович согласен на любую меру, не связанную с лишением свободы. Следствие может прибегнуть к подписке о невыезде», - отметил Кожемякин.

Он также подчеркнул, что в адрес Фургала не поступали никакие угрозы, он спокойно работал на своем посту.

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки, организации убийств и покушений в 2000-х.

Ранее в СК РФ заявили, что участники процесса по делу Фургала получали угрозы. Они взяты под государственную защиту.