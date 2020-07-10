Адвокат рассказал, на какие условия согласен Сергей Фургал
Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки, организации убийств и покушений в 2000-х.
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Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал согласен на любое наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом рассказал «Звезде» его адвокат Борис Кожемякин.
«Сам Сергей Иванович согласен на любую меру, не связанную с лишением свободы. Следствие может прибегнуть к подписке о невыезде», - отметил Кожемякин.
Он также подчеркнул, что в адрес Фургала не поступали никакие угрозы, он спокойно работал на своем посту.
Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки, организации убийств и покушений в 2000-х.
Ранее в СК РФ заявили, что участники процесса по делу Фургала получали угрозы. Они взяты под государственную защиту.