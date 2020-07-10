В Кремле прокомментировали слова Жириновского по делу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может реагировать на обвинения главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан из-за отказа возить в столицу «коробки денег».

«Чтобы отреагировать на эти слова, надо знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву», - сказал Песков.

Фургал был задержан в четверг, 9 июля, в Хабаровске по обвинению в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах.

По решению Басманного суда Москвы чиновник был отправлен под стражу до 9 сентября 2020 года.