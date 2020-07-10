Заболевшие COVID-19 сотрудники предприятия на Украине массово выходили на работу

На предприятии по производству крабовых палочек в Одесской области выявлена вспышка коронавируса среди сотрудников.

«Возникла чрезвычайная ситуация в компании “Аквафрост”, в которой на сегодня выявлено 36 сотрудников, у которых подтверждено инфицирование», - рассказал на брифинге начальник одесской полиции Олег Бех.

Он отметил, что знавшие о заражении сотрудники производства продолжали работу, а администрация не предпринимала никаких профилактических мер, также находясь в курсе ситуации. Полиция возбудила уголовное дело, передает агентство УНИАН.