Адвокатов по делу Ефремова привлекли к ответственности

Адвокатов по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова наказали за нарушение этики. В отношении представителей сторон защиты и обвинения Эльмана Пашаева и Александра Добровинского возбудили дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона об адвокатской деятельности.

По данным Федеральной палаты адвокатов России, правозащитники привлечены к ответственности за нарушение адвокатской этики. Соответствующее объявление опубликовано на сайте палаты.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев пообещал сенсацию в суде. Но не объяснил, в чем именно она должна будет состоять. Позже он также признался, что сподвигнул актера к записи видео с извинениями, опубликованного несколькими днями позже злополучного ДТП.