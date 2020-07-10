Суд арестовал Фургала до 9 сентября

Басманный суд Москвы отправил под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Уточняется, что под арестом чиновник пробудет до 9 сентября.

Незадолго до этого адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил «Звезде», что губернатор готов на любое наказание, не связанное с лишением свободы.

Чиновник был задержан накануне по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки, организации убийств и покушений в 2004-2005 годах.