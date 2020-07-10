В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля - уменьшение его нарицательной стоимости с обменом старых денежных знаков на новые.

По его словам, эта мера упростит финансовые отношения в стране и позволит вернуть в активный оборот монеты номиналом в одну, пять и десять копеек.

Разуваев считает, что необходимость деноминации с расчетом 100 к 1 продиктована тем, что на руках у россиян скопилась большая масса наличных средств – до 80 тысяч рублей в среднем на человека. При этом, как считает аналитик, для ЦБ она не обойдется слишком дорого – Банк России, по его словам, может затратить около 60 копеек на изготовление одной банкноты, пишет газета «Ведомости».