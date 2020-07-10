Мощный оползень заблокировал трассу в Красноярске
В результате стихии деревья рухнули на проезжую часть, на месте работают спасатели.
© Видео: МЧС РФ © Фото: pbalahta, ВКонтакте
Из-за обильных осадков в Красноярском крае начался оползень - движение по трассе в Дивногорск перекрыто.
На кадрах, представленных МЧС РФ, видно, что в результате стихии несколько деревьев повалило на проезжую часть. Сотрудники экстренных служб при помощи специальной техники локализуют последствия.
На данный момент в регионе по-прежнему продолжают идти дожди. Водителей, которые оказались на месте произошедшего, отправляют в объезд.