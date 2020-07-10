Мощный оползень заблокировал трассу в Красноярске

Из-за обильных осадков в Красноярском крае начался оползень - движение по трассе в Дивногорск перекрыто.

На кадрах, представленных МЧС РФ, видно, что в результате стихии несколько деревьев повалило на проезжую часть. Сотрудники экстренных служб при помощи специальной техники локализуют последствия.

На данный момент в регионе по-прежнему продолжают идти дожди. Водителей, которые оказались на месте произошедшего, отправляют в объезд.