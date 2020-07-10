СК: участники процесса по делу Фургала получали угрозы

Следователь СК РФ заявил в Басманном суде Москвы, что участники процесса по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получали угрозы и находятся под государственной защитой.

Процесс по данному делу проходит в закрытом режиме по просьбе следователя и представителей прокуратуры, с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья фигурантов дела, в том числе самого губернатора.

«В мой адрес не поступало угроз, и я чувствую себя в безопасности», - заявил ранее Фургал.

Губернатор Хабаровского края был задержан в четверг, 9 июля, по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2004- 2005-х годах.