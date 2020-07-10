Житель Красноярска занялся «серфингом» на улицах города: видео

Улицы Красноярска затопило из-за проливных дождей. Ситуацией решил воспользоваться один из местных жителей, решив попрактиковаться в «серфинге», использовав вместо доски надувной матрас. Видео попыток будущего серфингиста попало в Сеть.

На кадрах видно, как молодой человек пытается устоять на надувном матрасе, плывущем по волнам «рек», в которые превратились улицы Красноярска. Горожанин несколько раз падает, но вновь продолжает попытки найти подходящий баланс.

Проливные дожди парализовали движение практически на всех центральных улицах города, вызвав сильные пробки. Как сообщили в администрации Красноярска, спецтехника направлена на самые сложные участки. Также она выезжает по вызовам, которые горожане оставляют по телефону 005.