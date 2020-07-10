В Кремле отреагировали на снятие блокировки Telegram на территории России

В Кремле выразили удовлетворение в связи с полноценной открытой работой мессенджера Telegram на территории страны и тем, что его представители становятся участниками различных обсуждений в сфере информационных технологий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рады этому (деятельности приложения в России. - Прим. ред.). Мы рады также, что представители компании принимают участие в дискуссиях и мероприятиях, которые были организованы нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно», - сказал представитель Кремля.

Ранее Роскомнадзор снял ограничения с использования Telegram на территории РФ. Причиной данному решению послужило заявление основателя проекта Павла Дурова о готовности к взаимодействию по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.