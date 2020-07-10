ОМОН прервал «гаражную» вечеринку в Новом Уренгое: видео

Отряд ОМОН ворвался на закрытую вечеринку во время самоизоляции в Новом Уренгое. Видео инцидента опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов в полном обмундировании, включающем бронежилеты и шлемы, с автоматами выламывают дверь в здании, где проходит закрытая вечеринка. Они прерывают отдых собравшихся и ставят всех лицом к стене.

По данным местного новостного портала yamalpro.ru, на несколько десятков человек, находящихся в здании, составили протоколы, возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».