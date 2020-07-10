Смертоносный смерч: в США торнадо разрушил десятки домов

В Соединенных Штатах над Миннесотой бушевал смертоносный торнадо. Десятки домов разрушены до основания, один человек погиб, еще двое пострадали. Видео были опубликованы очевидцами в Сети.

Уточняется, что смерч прошел прямо вдоль оживленной трассы, скорость ветра во время стихии превышала 200 километров в час.

По словам очевидцев, воронка появилась внезапно и как будто из ниоткуда, после чего моментально разрослась до гигантских размеров.

Всего стихия бушевала около 20 минут, но за это время смогла уничтожить целую рощу - деревья оказались не просто повалены, а вырваны с корнем.