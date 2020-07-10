Пассажирский автобус сгорел дотла в Новокузнецке: кадры с места
На момент пожара в автобусе находился только водитель. Погибших и пострадавших нет.
© Видео: ЧП (Инцидент ДТП) Белово, Вконтакте © Фото: ЧП (Инцидент ДТП) Белово, Вконтакте
В Новокузнецке прямо на проезжей части загорелся автобус. Видео инцидента попало в Сеть.
На кадрах видны черный густой дым и пламя, поднимающееся от автобуса. Огонь быстро «обгладывает» корпус машины.
Как отметили в местном МЧС, огонь справился с автобусом за считаные минуты. На момент пожара в нем находился только водитель. Погибших и пострадавших нет.