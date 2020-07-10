Сергея Фургала завели в зал суда
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в зал суда в Москве.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сергея Фургала завели в зал суда.
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Сергея Фургала завели в зал суда
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в зал суда в Москве.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сергея Фургала завели в зал суда.
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