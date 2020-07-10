Директор Приморского океанариума арестован на два месяца по делу о взятке

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд заключил под стражу директора Приморского океанариума Сергея Логинова, подозреваемого в коррупции.

Уточняется, что под арестом мужчина будет находиться два месяца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Логинова подозревают в получении двух взяток по два миллиона рублей. По предварительной версии, деньги ему передали за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию водного зоопарка.

Задержание директора с поличным было проведено накануне. Также под стражей находится посредник, который и принес взятку.