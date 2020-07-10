Лавров заявил, что США приняли решение не продлевать договор СНВ-3

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты не будут продлевать действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он рассказал, выступая на онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор (СНВ-3) в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено», - сказал министр.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.