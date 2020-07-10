Случайный прохожий поймал ребенка, выброшенного с полыхающего балкона: видео

В штате Аризона в США бывший футболист и морской пехотинец спас малолетнего ребенка во время крупного пожара в жилом доме.

Филипп Бланкс, оказавшийся рядом с местом происшествия, кинулся под балкон дома ровно в тот момент, когда отчаявшаяся мать бросила своего трехлетнего ребенка. Мужчине самому пришлось упасть, чтобы успеть поймать его уже у земли. После этого Бланкс сразу же отбегает в сторону, чтобы обезопасить пойманного ребенка. Ролик опубликован на YouТube.

В описании к видео также указано, что ребенок получил только небольшие ушибы, а его мать не смогла выжить в страшном пожаре.