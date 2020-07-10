Сергей Нарышкин открыл в Москве выставку «Нюрнбергский набат. Без срока давности»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин принял участие в открытии выставки «Нюрнбергский набат. Без срока давности», которая начала работу в Государственном центральном музее современной истории России. Выставка посвящена международному судебному процессу над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

В ходе церемонии открытия выставки Сергей Нарышкин оставил запись в книге для почетных гостей.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В экспозиции представлено более тысячи уникальных экспонатов - как подлинных, так и представленных в мультимедийных программах, большинство из которых демонстрируются впервые. Это личные вещи участников Нюрнбергского процесса и жертв нацизма, подлинные исторические документы и архивная кинохроника, раскрывающие историческое значение Международного военного суда, а также свидетельствующие, что еще в 1942 году Советский Союз стал первой страной, организовавшей показательные суды над нацистами за преступления против человечества.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Также на выставке представлены зарисовки из зала заседаний трибунала, сделанные советскими художниками Кукрыниксами и Николаем Жуковым.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

C открытием выставки «Нюрнбергский набат. Без срока давности» Государственный центральный музей современной истории России впервые примет посетителей после введения ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба РИО. Выставка будет работать до 30 ноября 2020 года. Проект был реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.