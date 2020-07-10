В ближайшие выходные Москву накроет аномальная жара

В субботу, 11 июля, Москву вновь ожидает аномальная жара - температура будет достигать значений на четыре-пять градусов выше нормы по сравнению с июньскими показателями, заявил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до плюс 27-29 градусов, по области - до плюс 30», - пояснил метеоролог.

Помимо этого, Вильфанд добавил, что ночи в столичном региона на протяжении трех дней будут по-южному теплыми.

В то же время специалист добавил, что период аномальной жары будет недолгим, так как уже со вторника, 14 июля, температурный фон понизится на семь-восемь градусов и начнутся осадки.