Министр культуры Мурманской области покинул пост
Евгений Гоман до назначения на пост министра культуры в 2019 году развивал созданный им «Арктический театр», был продюсером и куратором различных международных фестивалей.
© Фото: Министерство культуры Мурманской области
Министр культуры Мурманской области Евгений Гоман покинул пост по собственному желанию.
«Вернуться в творчество – мое обдуманное, взвешенное решение, и я благодарен губернатору Андрею Чибису, который меня поддержал», - отметил Гоман.
Он подчеркнул, что продолжит развивать культуру области, вернется в театр и войдет в состав Общественного совета при региональном министерстве культуры, передает сайт администрации региона.
Евгений Гоман до назначения на пост министра культуры в 2019 году развивал созданный им «Арктический театр», был продюсером и куратором различных международных фестивалей.