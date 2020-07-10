Лавров рассказал о росте рисков ядерного противостояния

Россия на предстоящем саммите «ядерной пятерки» будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне, 9 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя завил, что саммит лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН состоится обязательно, но дата и место все еще под вопросом.

Организовать такую встречу предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны согласились принять участие в саммите.

«Ядерная пятерка» - неформальное объединение государств, имеющих ядерное оружие. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.