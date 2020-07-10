Педагог по физкультуре назвала простой способ похудеть

Одним из эффективных и простых способов в борьбе с лишним весом является грамотно организованный шкаф с продуктами, считает австралийский педагог по физической культуре и спорту Белинда Нортон.

По ее словам, частые походы на кухню и заглядывания в буфетные шкафы влияют на глаза и желудок человека также, как и реклама.

На первый план Нортон рекомендует расставлять продукты органического происхождения и часто используемые в приготовлении, такие как орехи, семечки, мюсли, семена чиа и специи. На нижние полки советует убирать продукты, которые нежны реже - крупы, макаронные изделия, а также различные сладости, которые употребляют дети.

«Когда вы заполняете полки таким образом, вы с большей вероятностью сделаете правильный выбор», - цитирует педагога Daily Mail.

Нортон добавила, что порядок на полках на кухне помогает не только привести фигуру в форму, но и сэкономить бюджет, так как позволит покупать необходимые вещи.