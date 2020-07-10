Нарышкин раскрыл подробности дела Сафронова

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о подробностях дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

По его словам, обвинения против Сафронова не связаны с его профессиональной деятельностью. Также Нарышкин похвалил за операцию российскую контрразведку и предостерег кого бы то ни было от вмешательства в дело и давления на следствие.

«Я никому не советую оказывать давление на следствие», - сказал Нарышкин.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Его подозревают в государственной измене. Суд арестовал советника главы Роскосмоса до 6 сентября.