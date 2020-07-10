В Башкирии возбудили дело после убийства 100-летнего ветерана

Вчера, 9 июля, в собственном доме в селе Леуза Кигинского района Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. На теле мужчины были обнаружены следы насильственной смерти.

По факту разбойного нападения и убийства возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с начальником управления уголовного розыска МВД республики.

«Также задействована передвижная криминалистическая лаборатория экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана и для координации раскрытия происшествия выехал министр внутренних дел республики Роман Деев», - рассказал начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов.

Глава регионального СУ СКР взял расследование на личный контроль. По данным местных СМИ, погибшего мужчину звали Иван Несмеянов. В годы Великой Отечественной он воевал в составе соединений Забайкальского фронта с Японией, участвовал в Маньчжурской операции.