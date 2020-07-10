За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса
Общее число инфицированных COVID-19 достигло 713 936 человек.
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В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
«Выписано по выздоровлении 7 752 человека, умерли - 174 пациента», - уточняется в сообщении.
Всего за время пандемии в стране коронавирус был выявлен у 713 936 человек, выздоровели - 489 068.
Накануне стало известно, что в связи со стабилизацией обстановки по распространению COVID-19 в Москве с 13 июля отменяется масочный режим.