За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

«Выписано по выздоровлении 7 752 человека, умерли - 174 пациента», - уточняется в сообщении.

Всего за время пандемии в стране коронавирус был выявлен у 713 936 человек, выздоровели - 489 068.

Накануне стало известно, что в связи со стабилизацией обстановки по распространению COVID-19 в Москве с 13 июля отменяется масочный режим.