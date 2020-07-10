Почти 400 тысяч школьников сдают ЕГЭ по математике

Почти 400 тысяч человек сдают сегодня, 10 июля, ЕГЭ по математике, около 40 тысяч из них - в Москве.

Профильная математика стала одним из самых востребованных предметов у российских выпускников, вторым по популярности после русского языка. В этом году ЕГЭ сдают только те, кому нужны баллы для поступления в вузы.

Общественные наблюдатели и федеральные эксперты с раннего утра дежурят в пяти тысячах аудиторий по всей стране. Экзамен по математике длится почти четыре часа. За это время участникам предстоит решить 19 заданий.

Свои результаты они узнают в течение двух недель. Следующие испытания пройдут уже через три дня. Выпускников ожидают задания по истории и физике.