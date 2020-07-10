В ВОЗ оценили версию о существовании COVID-19 задолго до пандемии

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович оценила версию о существовании COVID-19 задолго до пандемии в «спящем» состоянии.

По ее словам, ВОЗ совместно с китайскими учеными собрали большую команду исследователей, которые будут разрабатывать в том числе и данную версию происхождения COVID-19.

«Вирус жил в животных и в какой-то момент перешел на человека. Точно когда, что и где случилось - тяжело сказать, это сейчас исследуется. Вирусы можно обнаружить в сточных водах», - приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Также представитель ВОЗ заявила, что противокоронавирусные ограничения в России могут возобновиться, если COVID-19 ударит с новой силой.