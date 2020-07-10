«Не хочу превращаться в наседку»: жена Петросяна рассказала о своих взглядах на брак

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своих взглядах на брак и строительство крепкой семьи.

По ее словам, семью должны строить только взрослые, самодостаточные партнеры на паритетных условиях. Если муж заставляет жену сидеть дома и отказываться от карьеры, это свидетельствует об отсутствии любви к своей второй половине, считает Брухунова.

«Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет неинтересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент “заточения”», - подчеркнула супруга Петросяна в интервью изданию Starhit.

Ранее Евгений Петросян подал в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за то, что тот, по его мнению, оскорбил Татьяну Брухунову. Коклюшкин отмечал, что Брухунова «не та, кто должен быть с Петросяном».