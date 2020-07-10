«Виноват перед всеми»: мэр Сеула оставил предсмертную записку

Найденный мертвым мэр Сеула Пак Вон Сун оставил на рабочем столе предсмертную записку с извинениями перед родными.

«Я виноват перед всеми. Я всегда буду чувствовать вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Прощайте все», - пишет Younhap News со ссылкой на текст письма.

Помимо этого, мэр выразил благодарность людям, которые сопровождали его по жизни, и попросил кремировать свое тело, а прах развеять над могилой родителей.

По предварительным данным следствия, 64-летний чиновник покончил жизнь самоубийством. Его тело было обнаружено в лесной местности недалеко от официальной резиденции.