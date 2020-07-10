Телегин обвинил Пелагею в ограничении общения с дочерью

Российский хоккеист Иван Телегин заявил, что его бывшая возлюбленная певица Пелагея не позволяет ему полноценно общаться с трехлетней дочерью.

По данным СМИ, причиной этого стало то, что хоккеист якобы сильно увлечен новой избранницей и даже перестал оказывать ребенку обещанную финансовую поддержку, однако адвокат Марианна Мировая опровергла эту информацию, заявив, что поводом стал острый вопрос о разделе имущества.

«Он очень трепетно относится к Таисии и переживает, что не может с ней видеться. Сейчас мама пытается оградить отца от общения с ребенком, предложив видеться только с помощью видеосвязи по FaceTime», - сказала правозащитник StarHit.

Также Мировая подчеркнула, что Телегин своевременно оказывает дочери финансовую поддержку и никогда не отказывал в этом.

О своем расставании пара объявила в прошлом году, прожив в браке три года. На данный момент вопрос о разделе имущества спортсмена и артистки рассматривается в судебном порядке.