Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в Кировской области

МЧС показало видео с места взрыва газа в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, в ходе которого погиб один человек.

На кадрах видно, как спасатели разбирают завалы, пробираясь через обвалившиеся перекрытия и предметы мебели. Подъезд дома сильно пострадал.

Взрыв произошел рано утром 10 июля. Погиб один человек. Жильцы дома эвакуированы, на месте работают специалисты.