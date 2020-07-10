Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в Кировской области
Взрыв произошел рано утром 10 июля.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
МЧС показало видео с места взрыва газа в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, в ходе которого погиб один человек.
На кадрах видно, как спасатели разбирают завалы, пробираясь через обвалившиеся перекрытия и предметы мебели. Подъезд дома сильно пострадал.
Взрыв произошел рано утром 10 июля. Погиб один человек. Жильцы дома эвакуированы, на месте работают специалисты.