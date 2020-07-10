ВОЗ: ограничения из-за коронавируса могут вернуться в Россию

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что не исключает возвращения ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса.

По ее словам, главным фактором для этого станет рост числа зараженных.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», - цитирует РИА Новости Вуйнович.

Помимо этого, представитель ВОЗ отметила, что вероятность возвращения ограничений будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против COVID-19.

Согласно последним данным, в России число зараженных коронавирусом пациентов достигло 707 301.