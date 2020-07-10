ВОЗ: ограничения из-за коронавируса могут вернуться в Россию
По словам Мелиты Вуйнович, вероятность возвращения запретов будет существовать, пока в мире не будет вакцины.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что не исключает возвращения ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса.
По ее словам, главным фактором для этого станет рост числа зараженных.
«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», - цитирует РИА Новости Вуйнович.
Помимо этого, представитель ВОЗ отметила, что вероятность возвращения ограничений будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против COVID-19.
Согласно последним данным, в России число зараженных коронавирусом пациентов достигло 707 301.