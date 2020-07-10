Подмосковье поднялось в рейтинге инвестиционной популярности

Пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который составило Агентство стратегических инициатив, заняла Московская область. Учитывая то, что стартовал регион в данном рейтинге с 22-й позиции, это очень хороший результат.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, успех - это всегда приятно, но в это случае становится еще сложнее каждый раз улучшать результат.

«Для нас экономика, инвестиционный климат - все это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали о COVID-19, были большие затраты», - рассказал глава региона каналу «360».

Воробьев добавил, что подмосковные власти продолжают серьезно работать над тем, чтобы в каждом городе области был свой индустриальный парк. Руководство региона заботится о том, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными. По этой причине рейтинг имеет важное значение для Подмосковья, являясь индикатором и ориентиром, заметил губернатор.

Андрей Воробьев выразил надежду, что в следующем году его регион поднимется в рейтинге привлекательности еще выше. А естественным преимуществом Московской области он назвал ее выгодное расположение - это огромный мегаполис, где живут 25 миллионов человек, учитывая приезжающих и уезжающих из него.

Главным законом экономики в области, считает губернатор, является спрос и предложение, а в Подмосковье отмечен именно высокий спрос и интеллектуальный потенциал его умных и продвинутых жителей, которые эту экономику вперед и двигают.