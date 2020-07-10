Тридцать самолетов-разведчиков провели разведку у границ РФ за неделю
Кроме этого, к границам воздушного пространства страны приблизились два беспилотника.
© Фото: Минобороны РФ
За последнюю неделю вдоль российских воздушных границ было проведено 30 разведывательных полетов. Маршруты иностранных летательных аппаратов были отображены на специальной инфографике, опубликованной в газете «Красная звезда».
Самолеты-разведчики сопровождались российскими радиолокационными станциями. Помимо этого, было зафиксировано приближение к границам государства двух беспилотников.
Отечественные истребители, входящие в дежурный состав по противовоздушной обороне, поднимались на перехват воздушных судов восемь раз. Нарушений воздушного пространства Российской Федерации зарегистрировано не было.