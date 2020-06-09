Пользователи Google и YouTube сообщили о сбоях
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе сервисов Google и YouTube. Соответствующая статистика опубликована на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных Интернет-ресурсов.
Наибольшее число помех в работе сервисов отмечалось около 7.00 по Москве. Более 90% жалоб пользователей Google касались работы сайта, еще 9% столкнулись с трудностями при входе в аккаунт.
Самые серьезные проблемы отмечались у пользователей с Восточного побережья США и некоторых европейских городов, таких как Париж, Афины, Цюрих. Небольшие сбои были и в Москве.
Пользователи YouTube жаловались на работу сайта (48%), запуск видео (43%) и вход в учетную запись (8%). Самые большие проблемы также отмечались на востоке США.
На данный момент большинство неполадок устранены, следует из информации на Downdetector.