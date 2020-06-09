«Я не был в машине с ним»: Стебунов о ДТП с участием актера Ефремова

Актер Иван Стебунов в комментарии «Звезде» опроверг информацию ряда СМИ о том, что в момент аварии в центре Москвы, которую устроил Михаил Ефремов, он находился в его машине.

«Ни меня, ни моей жены на момент ДТП в машине не было. Ни в каком баре мы не отдыхали, мы приехали на место ДТП», - отметил Стебунов.

Он добавил, что через три минуты после них на место аварии также подъехал актер Сергей Гармаш.

«Все. Следствие разберется. Не было нас с моей женой в машине в момент ДТП», - повторил Стебунов.

Актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Он на своем внедорожнике пересек две сплошные на Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada.

По неофициальной информации, водитель Lada скончался в реанимации. Ефремову грозит до семи лет лишения свободы.