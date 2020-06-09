МВД: дело в отношении Ефремова по ДТП переквалифицировали

МВД переквалифицировало обвинение в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП 8 июня, на более тяжкое.

«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», - говорится в сообщении ГУМВД по Москве.

Отмечается, обвинение переквалифицировано со второй части статьи 264 УК РФ на четвертую, теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике врезался в автомобиль Lada. По неофициальной информации, водитель Lada скончался в реанимации.