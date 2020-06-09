В Москве от коронавируса вылечились еще 5 390 человек

В Москве после прохождения курса лечения от COVID-19 вылечились еще 5 390 инфицированных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5 390 пациентов», - отметила Ракова.

Она добавила, что всего от коронавируса вылечились 109 737 жителей столицы.

Заместитель мэра отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.