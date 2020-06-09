СМИ: Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде

Актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер на своем внедорожнике пересек две сплошные на Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada.

По неофициальной информации, водитель Lada умер в реанимации. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до семи лет лишения свободы.