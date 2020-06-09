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Рогозин рассказал, чем Россия ответит на пуск корабля Илона Маска

Кирилл Васин
08:26 09.06.2020
Первым в списке необходимых шагов было названо совершенствование проекта тяжелой экологичной ракеты «Ангара» на замену «Протону».
Рогозин рассказал, чем Россия ответит на пуск корабля Илона Маска
© Фото: NASA

Для победы над конкурентами в освоении космического пространства перед Россией стоят несколько задач. О них рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Первым в списке необходимых шагов было названо совершенствование проекта тяжелой экологичной ракеты «Ангара» на замену «Протону». Доведенную до ума ракету летом 2020 года Центр Хруничева должен передать на космодром Плесецк, после чего осенью возобновятся ее летные испытания.

Еще одной приоритетной разработкой, по словам Рогозина, является полутяжелая ракета «Союз-5», над которой работает самарский центр «Прогресс». Ее должны подготовить к испытаниям в 2023 году. На ее основе создадут еще несколько ракет, в том числе «Союз-7» для «Морского старта».

Также глава Роскосмоса рассказал о разработке нового пилотируемого многоразового корабля «Орел». К концу 2023 года должны начаться его летные испытания без экипажа, в 2025-м он, по плану, доставит космонавтов к МКС.

Помимо прочего, в числе перспективных российских разработок Рогозин назвал новый метановый ракетный двигатель, транспортно-энергетический модуль, новые модули для МКС, возобновление лунной программы и создание систем стратегического ракетного комплекса «Сармат». Об этом глава Роскосмоса написал в своей колонке для Forbes.

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon ракетой Falcon 9 состоялся 30 мая. Данный пуск стал историческим — впервые на орбиту людей вывел корабль, построенный частной компанией — SpaceX Илона Маска.

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