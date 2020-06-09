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Каршеринг, прогулки, отмена пропусков: что изменилось в жизни Москвы с 9 июня

Кирилл Васин
08:44 09.06.2020
Об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Каршеринг, прогулки, отмена пропусков: что изменилось в жизни Москвы с 9 июня
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

С 9 июня в Москве отменяется ряд коронавирусных ограничений, в том числе режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. Отмена ограничений касается всех, в том числе пожилых и имеющих хронические заболевания жителей столицы.

Тем не менее, сохраняется масочный и перчаточный режим: на улице всегда нужна маска, в помещении - маска и перчатки.

Запускается в полном объеме каршеринг. Заработали социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте.

Открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и НИИ.

Театры, концертные организации и цирки возобновляют репетиции. Открывается доступ на кладбища. Все остальное, в том числе кафе и рестораны, фитнес-клубы и музеи, детские площадки и скамейки в парках, пока закрыто.

Об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, город, фактически, возвращается к обычному ритму жизни.

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