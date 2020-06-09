Пострадавший в ДТП с участием Ефремова водитель скончался

Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве, умер. Информацию подтвердили в НИИ им. Склифосовского. Мужчина умер в реанимации.

Авария произошла в понедельник, 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ефремов на своем внедорожнике Jeep пересек две сплошные на Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada, в котором находился мужчина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, актеру грозит до семи лет лишения свободы.

Позже, чтобы поддержать коллегу, к зданию управления внутренних дел по центральному административному округу города Москвы, куда доставили Ефремова, прибыл актер Сергей Гармаш.